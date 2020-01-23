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هيثم الحاج يكشف سبب اختيار تريزيجيه كـ سفير لمعرض الكتاب.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 10:35 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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هاني حسين
قال  هيثم الحاج رئيس الهيئة  المصرية للكتاب، إننا نعمل في البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب على أن يكون مرآة لما يحدث في مصر خلال العام.

وأضاف هيثم الحاج  في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: " لدينا مجموعة من الندوات الجماهيرية في معرض الكتاب ويعود إلينا فاروق جويدة  في لقاء فكري بعد انقطاع 16 سنة عن المعرض".

وتابع هيثم الحاج: "وجود سفراء معرض الكتاب هدفه دعائي وترويجي للمعرض في الخارج  ولدينا 5 سفراء للمعرض".

وأكمل هيثم الحاج: " محمود تريزيجيه سفير لمعرض الكتاب في دورته الحالية، وتم اختيار تريزيجيه ونحاول ضم كل الفئات الأخرى،  وحاولنا اختيار عناصر القوة الناعمة المصرية".

ولفت هيثم الحاج: "اخترنا تريزيجيه كـ لاعب مصري محترف في الخارج، وفي محاولة منا للربط بين الثقافة والرياضة في مصر".
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