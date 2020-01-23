البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي لربيع وصيف 2020.. صور

تألق مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري في أسبوع الموضة الفرنسى "اورينتال فاشون شو" بمجموعة ال Haute Couture المبتكرة لربيع وصيف عام ٢٠٢٠ وذلك بمركز الموضة العالمية باريس داخل "Carrousel " كبري قاعات متحف اللوفر وكأول مصري يقدم ديفيليه بهذا المكان العريق.





ويعد البحيري المصري الوحيد الذي يقدم عروضه بأضخم حدث للموضة العالمية "أسبوع الموضة الفرنسي" بمواسمه المختلفة لقرابة ١٥ عاما وخلال موسم صيف وربيع ٢٠٢٠ الذي أقيم داخل قاعة " Carrousel " ٣٥ قطعة خطفت تصميماته أنظار المشاهير ممن يحرصون بشكل دائم علي متابعة كل جديد له وبخاصة في أسبوع الموضة الفرنسي، منهم السفير المصري بباريس إيهاب بدوي وحرمه، وعدد من السفراء العرب والأجانب وزوجاتهم والمطربة الأمريكية ديفا افاري، النجمة الفرنسية اليسا باى .. بالإضافة إلى أكثر من ٣٥٠ شخصا من المهتمين بأحدث خطوط الموضة العالمية ومراسلي القنوات الفضائية العربية والأوروبية ووكالات الأنباء العالمية.





وتميزت تصميمات البحيري الراقية بألوان تمس الصيف والربيع تماشيا مع الموضة العالمية من ابيض وذهبي وروز والأصفر والفوشيا بالإضافة إلى استخدامه لخامات وأقمشة متداخلة ما بين الشيفونات و البيبي بلو والفضي والتفتاه الدانتيل وبأفكار جديدة مميزة واختتم عرضه فستان زفاف ملوكي مبتكر أكثرا إبهارا من أقمشة الجوبير والدانتيل ال "اول وايت" عالي الجودة علي تيل "شامبين" ومرصع بالشوارفسكي الماس الكبير والصغير وطرحة مودرن علي شكل بالون كابشو وارتدته عارضة الأزياء السويسرية العالمية اوليسا.





وتألقت العارضات الفرنسيات والروسيات والإيطاليات بسواريهات البحيري واللاتي وقع اختياره عليهن قبيل الديفيليه بأيام حيث يجب أن تتوافر لهن مقاييس عالمية بمتوسط طول الذي لا يقل عن ١٨٠ سم ووزن يتراوح من ٤٨ إلى ٥٠ كيلو جرام، بالإضافة إلى حجم الحذاء بمتوسط مقاس ٤٠ .. وغيرها المواصفات التي تتماشي مع تصاميمه المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي وبلمسات شريك النجاح خبير التجميل العالمي محمد الصغير الذي تواجد قبل العرض بأسبوع وقام بالتصوير من مصر العالمي كريم نور ومن أوروبا مارسيل ماكسيمليان.









كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري عقب عرضه تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عاما والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" .





وخلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوجوده في أضخم حدث للموضة العالمية "اسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.









يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الأب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.





وانفرد "هانى البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.





وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية "نيكول سابا" والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.





ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوعا من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.



