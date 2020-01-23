تفاصيل اجتماع عميد ألسن عين شمس بطلاب الكلية المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

وخلال كلمتها أكدت على أهمية رعاية أبناء الكلية من المُبدعين في مجال الترجمة و تأليف الأعمال الأدبية، و إلقاء الضوء على مجهودات أبناء الكلية و تنمية الجوانب الإبداعية لدى أبناء الألسن و رعايتهم و تذليل العقبات التى تواجههم، كذلك العمل على وضع تلك الأعمال الإبداعية فى حاضنات إبداعية تكفل تقديم الدعم الفنى و المادى للمترجمين و المؤلفين من أبناء الكلية؛ بهدف تحويل تلك المجهودات إلى أعمال تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع و مساعدة أبناء الكلية فى تسويقها على مستوى دور النشر .

كما وجهت بتخصيص جلسة فى منتدى الشباب الباحثين للكلية فى مارس القادم، ليتم تكريم أبناء الكلية من المبدعين، كذلك تشمل الجلسة تقديم تجارب الطلاب الى زملائهم لنشر مفهوم الإبداع بين أبناء الكلية و تعريفهم بمجهودات الكلية فى إمكانية رعاية تلك المواهب و مساندتها حتى تصل الى السوق بشكل تجاري.

و أشار إلى أن الكلية ستنظم لهؤلاء الطلاب سيمينار ليتحدثوا عن التجربة المتميزة التي خاضوها و المشكلات التي واجهتها وطرق التغلب عليها بحيث يكونوا قدوة و نموذجًا لزملائهم من أبناء الكلية الأخرين، و أكد على أنه سيتم طرح مؤلفات و ترجمات أبناء الكلية خلال فعاليت منتدى شابا الباحثين القادم.

و من جانبة أشار أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث إلى أن أبناء الألسن طاقات إنتاجية للأعمال الأدبية المتميزة، استطاعت أعمالهم أن تشارك فى معرض الكتاب وهو ما جعل تلك التجارب تتحول الى أعمال تطبيقية تم إنجازها على أرض الواقع بالفعل.

جدير بالذكر أن مشاركات أبناء الكلية جاءت من خلال 7 طلاب لمترجمات و مؤلفات بعنوان: ""ملح"، "لكِ لأن القلب"، "أطفال الشوارع"، "صندوق بريد 7"، "لاعب الشطرنج"، "24 ساعة من حياة امرأة"، "مَيلاء".