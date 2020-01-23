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توك شو

لا مجاملة لأحد.. 18 جائزة في معرض الكتاب ولجان سرية لتوزيعها

الخميس 23/يناير/2020 - 10:23 م
معرض الكتاب - أرشيفية
معرض الكتاب - أرشيفية
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هاني حسين
قال هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن هناك مصداقية قوية في توزيع جوائز معرض الكتاب، مضيفا: "لا يتم مجاملة أي دار نشر".

وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تشكيل لجان توزيع الجوائز بشكل سري ويتم عقد اجتماع بينهم وبين رئيس الهيئة ولا يعلم رئيس الهيئة نوعية الأعمال المقدمة لهم.

وتابع هيثم الحاج:" لدينا 18 جائزة في معرض الكتاب منهم جوائز لا ترتبط بالكتاب، وهناك جائزة ترتبط بأفضل جناح وجائزة أخرى تم استحداثها في النسخة الحالية من المعرض".
 
وأردف: "12 دولة أفريقية تشارك بمعرض الكتاب هذا العام، لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية".

واستطرد هيثم الحاج: "اخترنا شخصية توم بويا الاب الروحي للتعليم في كينيا وتم طرح كتب عنه وترجمتها باللغتين العربية والسواحلية". 
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