لا مجاملة لأحد.. 18 جائزة في معرض الكتاب ولجان سرية لتوزيعها

قال هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن هناك مصداقية قوية في توزيع جوائز معرض الكتاب، مضيفا: " لا يتم مجاملة أي دار نشر".





وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تشكيل لجان توزيع الجوائز بشكل سري ويتم عقد اجتماع بينهم وبين رئيس الهيئة ولا يعلم رئيس الهيئة نوعية الأعمال المقدمة لهم.

وتابع هيثم الحاج:" لدينا 18 جائزة في معرض الكتاب منهم جوائز لا ترتبط بالكتاب، وهناك جائزة ترتبط بأفضل جناح وجائزة أ خرى تم استحداثها في النسخة الحالية من المعرض".

وأردف: "12 دولة أفريقية تشارك بمعرض الكتاب هذا العام، لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية".



