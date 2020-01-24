كارول سماحة تحيي حفلا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. اليوم

تحيي اليوم الجمعة نجمة الغناء كارول سماحة حفلا بمناسبة الاحتفالات بأعياد الشرطة في مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وذلك فى أول نشاط فنى يتم تنظيمه فى العام الجديد.





وقال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأت من فراغ، وإنما جاء انطلاقًا من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافيًا على أحد ما تمثله بمناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع.





وأشار إلى أنه تقرر أيضا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل وذلك تقديرًا لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من اجل تحقيق الامن والاستقرار وايضًا حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .





ويأتى ذلك تزامنًا مع قيام إدارة النشاط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم حملة تسويقية عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة للترويج للحفل بشكل كبير يتناسب مع نجومية كارول سماحة وبما يليق مع قيمة وأهمية عيد الشرطة فى المجتمع باعتباره أروع تجسيد لما يقدمه جهاز الشرطة فى خدمة الوطن.





الجدير بالذكر أن هذا الحفل للنجمة كارول سماحة يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.









والمعروف أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع"يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.



