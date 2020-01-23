رئيس البحوث بـ ltd: تصميم سيارة جديدة بوزن خفيف

أكد الدكتور محمد سعد رئيس البحوث والتطوير بشركة Impression Technologies Ltd، أن الشركة منبثقة من إمبريال كوليدج، وهي مثال جيد لنقل البحث العلمي للصناعة.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "dmc"، أن فكرته جاءت من الرغبة في صناعة سيارة تحافظ على البيئة في المقام الأول، مشيرا إلى أن التصميم الذي وضعه يخفف وزن السيارة، ويقلل من خروج العوادم واستهلاك الوقود، ويؤثر بالإيجاب على تلوث البيئة، كما يعطي حرية كبيرة في تغيير تصميم السيارة.





وأشار إلى أن الشركة حصلت على براءة اختراع، وخصصت للمنتج خط إنتاج خاص بها، مشيرًا إلى أن الفكرة ستفيد الجميع، فكل دول العالم تهتم في الوقت الحالي بتخفيف وزن السيارات.





وأوضح أن التصميم الجديد يحافظ على توازن وثبات السيارات، ولا يتسبب في قلق السائق.