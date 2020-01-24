دون تكاليف.. زيوت تقضي على الهالات والتجاعيد فى أسبوع





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الزيوت التى تحافظ على صحة العين وتمنع التجاعيد وهى:-





- زيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية، ولكن كل ما عليك هو تدليك منطقة العين بشكل لطيف قبل النوم وستلاحظين الفرق فى أسبوع.





- زيت جوز الهند

يعتبر من أهم الزيوت الغنية بالمعادن والعناصر الغذائية، لما له فعالية كبيرة في الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من ظهور التجاعيد.









- زيت اللوز

يعد زيت اللوز من أغتى الزيوت التى تحتوى على فيتامين e والذى يعزز البشرة وخاصة منطقة العين ويخلصها من التجاعيد.





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- زيت الجوجوبا

يعد من أفضل أنواع الزيوت غير المشهورة، كما يساعد فى الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها والتخلص من الهالات والتجاعيد.

تعتبر منطقة العين من أكثر المناطق الحساسة فى الوجه، ويمكن أن تتأثر بشكل سريع وملفت بأى خطأ، ولذلك يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها بشكل دائم خاصة لتجنب ظهور التجاعيد.