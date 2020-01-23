تفاصيل ورشة سينما المرجعية الذاتية لـ باسل رمسيس

أعلنت "ورش دهشور"، عن فتح باب التقديم لورشة "سينما المرجعية الذاتية"، التي يقدمها المخرج باسل رمسيس، في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو المقبل.





تقدم الورشة باللغة العربية، وتستهدف تطوير امكانيات المشاركين السينمائية عبر العمل الشخصي، بداية من اليوميات الفيلمية، وصولًا لإنتاج قطع سينمائية تعبر عنهم وعن حياتهم وواقعهم، وذلك عن طريق التفكير الجماعي والحوار حول الأدوات السينمائية، وكيفية استخدامها في حياتهم اليومية.





ومن المقرر أن يتم قبول 13 مشتركًا فقط بالورشة، ويجب أن يكون المشترك على دراية ومهتم بالمجال السينمائي، ويفضل توافر خبرة سينمائية سابقة للمتقدمين سواء من مصر أو خارجها.





يشار إلى أن هذه الورشة، تقام للمرة الثامنة عشر، إذ قدمها باسل رمسيس، في عدة دول مختلفة ومن ضمنها كوبا، أسبانيا، والسودان، وذلك بعد أن تم تصميمها بمبادرة من قسم الإخراج السينمائي في المدرسة الدولية للسينما في كوبا، وبتكليف مباشر لرمسيس لإعدادها وتدريسها عام ٢٠١٤، لطلبة السنة الثالثة (إخراج)، في بداية مرحلة إعدادهم لمشاريع تخرجهم.