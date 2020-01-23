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زوجة الشهيد محمود منتصر: أسعد أيامه عندما كان يذهب لخدمة وطنه

الخميس 23/يناير/2020 - 10:31 م
زوجة الشهيد محمود
زوجة الشهيد محمود منتصر
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حمزة شعيب

عرضت الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، تقريرًا من منزل شهيد الشرطة محمود محمد منتصر، وقالت زوجته، إن أسعد أيام حياته عندما كان يذهب إلى عمله ويؤدي واجبه، وفي نفس الوقت يكون أصعب يوم عليها وعلى أبناءه عندما يترك المنزل ويذهب إلى عمله، منوهة إلى أنه كان طيب القلب وحنونا عليها وعلى أبنائه.

وأشارت زوجة الشهيد خلال التقرير، إلى أن أخر حوار بينها وبينه ودعها فيه وودع أبناءه، وانطلق لعمله في اليوم التالي ولم يعد من حينها، مؤكدة أن أبناءها كانوا دائما يسألون عن والدهم ويريدون أن يعرفوا مكانه، وكان ردها أنه ذهب عند ربه ومن يومها وهم يترحمون عليه ويرجون من الله أن يكون في الجنة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم  عددًا من رجال الشرطة المتميزين، وذلك بحفل عيد الشرطة رقم 68، تقديرًا لجهودهم في حفظ الأمن.

حضر الحفل الرئيس السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددًا من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

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