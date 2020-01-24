جناح الأزهر في معرض الكتاب.. أحمد عمر هاشم: نحتاج إلى حكمة الشعراوي في تطوير الفكر الديني.. ومشيرة خطاب: الإمام الطيب من أفضل شيوخ المؤسسة.. وفقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال المشيخة

بـ14 لغة.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتواصل مع العالم ويستقبل جميع الجنسيات

حسين أمين: تكنولوجيا الاتصال تحمل لنا العديد من الفرص





يشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركانا متنوعة مثل قاعة للندوات، وركنا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

عقد جناح الأزهر الشريف أولى ندواته الفكرية عن «مفهوم التغريب وأثره على الثقافة العربية والاسلامية»، حاضر فيها خبراء ومفكرين وإدارتها الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وتناولت الندوة تأثيرات تكنولوجيا الاتصال على ثقافة الأمة ودور الأزهر في حماية الفكر العربي والإسلامي من أخطار التغريب.

وقال الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، إن تكنولوجيا الاتصال تحمل لنا العديد من الفرص، لكنها في الوقت ذاته تحمل الكثير من المحاذير، مثل الإباحية والتجنيد الإلكتروني، موضحًا أن هناك سعي دائم من وسائل الإعلام الغربية لإظهار الإنسان العربي والمسلم بمظهر الشخصية الضعيفة والمتخاذلة، محذرًا من هذا الاتجاه الذي يسعى لإصابة الشعوب العربية بالإحباط.

فيما أكدت السفيرة مشيرة خطاب، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن إعلان الأزهر عقد مؤتمر عالمي حول «تجديد الفكر الإسلامي» خلال الأسبوع المقبل يعد خطوة على الطريق الصحيح، وأن فضيلة الإمام الطيب هو من أفضل شيوخ الأزهر وأبرز من تعرض للثقافة الغربية فأخذ منها إيجابياتها وترك سلبياتها ونتج عن ذلك نهضة وتطور كبير في الأزهر على يده، وأن مبعوثي الأزهر هم الأقدر على التجديد لما تعلموه في الأزهر والاطلاع على ثقافات الآخرين، لأن الجهل بثقافة الآخر هو التغريب.

وبدوره أكد الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي بجامعة الأزهر، أن فكرة التغريب في العالم العربي والإسلامي تتسع لمعانٍ متعددة، مبينًا أن الخطاب الديني الإسلامي يدعو للإعمار والتنمية وقبول الآخر والتعايش السلمي المشترك ومد جسور التعاون والحوار مع الآخرين.

وعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة عن «مسيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي»، واختار الأزهر الشريف الشيخ الشعراوي شخصية الجناح هذا العام، كونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة في تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين، وأدار الندوة الإذاعي سعد المطعني، مدير عام إذاعة القرآن الكريم سابقا.

وأشاد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بتخصيص الأزهر ملتقى علميًّا عن مسيرة الشيخ الشعراوي، واختياره شخصية الجناح، وأنه «ليس بغريب على الأزهر أن يحفظ لرواده رصيدهم وتراث علمائهم»، لافتًا إلى أن العالِم الراحل، رحمه الله، هو مجدد عصره بلا منازع، جمع بين العلم والموهبة، وجذب بطريقته الخاصة في تفسير كتاب الله كل من سمعه وجالسه، كان يحمل هموم الدعوة في الحاضر والمستقبل، مؤكدا أننا ما زلنا في حاجة إلى الاستعانة بحكمة وموعظة الشعراوي ونحن ننادي بتطوير الفكر الديني.

من جانبه، قال الإذاعي محمد عوض، نائب رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن فضيلة الشيخ الشعراوي -رحمه الله- ترك تراثًا خالدًا في تفسير كتاب الله، ما زالت تنهل منه الأمة العربية والإسلامية من خلال اكتشاف جوانبه وجواهره، والاطلاع على حقائقه ودقائقه وإعجازه، حيث أثرى فضيلته الإذاعة المصرية بـ 1200 حلقة إذاعية خلال 19 عامًا، فسر خلالها القرآن الكريم.

قدم طلاب رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، فقرات فنية باللغة الإنجليزية وفقرات الكورال "الغناء الجماعي" والقصائد الوطنية والدينية، اليوم الخميس، في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نالت إعجاب وإشادات زوار جناح الأزهر.

بدأ العروض الفنية طلاب رياض أطفال مجمع مدينة نصر النموذجي، حيث قدموا 3 عروض مسرحية: بدأت بنشيد عليك رسولي، ثم قدموا كورالًا باللغة الإنجليزية بعنوان we love Mohamed ، واختتموا عروضهم بفقرة غنائية بعنوان علمونا في مدرستنا.

كما شارك طلاب رياض أطفال معهد الغد المشرق الأزهري الخاص بأربع فقرات: أولها نشيد لغتي لغتي ما أحلاها، وتلاها عرض جمباز، ثم فقرة مسرحية باللغة الإنجليزية بعنوان daisy has the hiccups، واختتموا فقراتهم بعرض رياضي مميز.

حرص الأزهر الشريف من خلال إصدار المنشورات والكتب بـ (14) لغة؛ ليستقبل بذلك جميع رواد المعرض بمختلف جنسياتهم وذلك انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير والتعريف بمبادئ الإسلام ومقاصده في كل ربوع العالم،

هذه اللغات الـ (14) هي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية).

ومن أهم الإصدارات التي يقدمها جناح الأزهر لرواده باللغات المختلفة: كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بـ 13 لغة. كتاب "الإنسان والقيم في التصور الإسلامي" للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، بـ 12 لغة. كتاب "نظرية الحرب في الإسلام" للشيخ محمد أبو زهرة، بـ 11 لغة. كتاب "نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي" للدكتور عز الدين فراج، بـ 7 لغات. كتاب "مائة سؤال عن الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، بـ 12 لغة. كتاب "وسطية الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد المدني، بـ 8 لغات.