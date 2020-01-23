أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23-1-2020

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 23 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.
يستعد نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي ، لملاقاة نظيره النادي الأهلي المصري ، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
حسم مسئولو نادى الوحدة السعودى إجراءات التعاقد مع أحمد عبدالفتوح "حماصة" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى سموحة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.
أعلن عبدالحميد حسن ميدو نجم الأهلي والاتحاد السكندري السابق رحيله عن قناة القلعة الحمراء.