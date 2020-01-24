تعدد حالات الوفاة.. أكلات تقدميها لأسرتك تسبب الموت المفاجئ

أصبحت الشعرية سريعة التحضير تباع داخل المدارس وفي الأكشاك المتناثرة ، وساهم سعرها الزهيد في مبيعاتها الهائلة خاصة وسط الأطفال والمراهقين كما أصبحت سناكس سهل يشتريه الأطفال في غفلة من أهاليهم ، ولا ينتظرون حتى إعداده بالشكل السليم بل يكسرون الشعرية الجافة ويخلطون بها كيس التوابل ويتناولونها بهذا الشكل

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أضرار النودلز والأطعمة المميتة التي تقدمها كل أم لأطفالها

- النودلز شعرية مقلية تحتوي على نسبة عالية من النشويات لتسبب بدانة الأطفال

- تحتوي على زيوت مع فرط استهلاكها تسبب أمراض القلب والشرايين

- تزيد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي نظرا لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة غير الصحية وترفع نسبة السكر في الدم .

- تؤثر على شهية الطفل وتتسبب في عزوفه عن الوجبات المتوازنة

- أخطر ما يفعله الأطفال هو تناولها جافة مخلوطة بأكياس التوابل لأن هذا الأمر يجعل نسبة أملاح عالية وتجهد الكلى والجهاز البولي وتتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم مع إدمان تناولها بهذا الشكل لفترات طويلة .

- لا تفطن ربة المنزل أن الاندومي مكعبات مرقة الدجاج ، وأكياس الخلطات الجاهزة للكفتة والبرجر ، وأكياس بودرة الشوربة ومصنعات اللحوم وغيرها فجميعها منتجات تحتوي على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم ، فتقدم افطارا لطفلها من اللانشون أو السوسيس ، ثم تقدم له وجبة الغداء أرز وخضار بمكعبات مرقة الدجاج ، وفي العشاء برجر بيتي تم تحضيره بأكياس النكهات الجاهزة ، وخلال اليوم يتناول الطفل الاندومي بين الوجبات، فيتجاوز بشراسة النسب اليومية المسموح بها لهذه المادة ويرتفع محتوى الأملاح بشكل حاد في جسده .

الوفاة لا تحدث فجأة ، بل هو تراكم تأثير تلك المواد في أجساد صغار السن مع وجود استعداد فردي لارتفاع حاد لضغط الدم نتيجة عوامل مرضية أو وراثية أو اختلافات فردية ... فتحدث الكارثة وتفقد الأسر فلذات الأكباد ، راقبي ما تقدمينه لأولادك فصحتهم أمانة بين يديك .



