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تعليم

رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة توصي بضرورة تطوير الصحافة المتخصصة

الخميس 23/يناير/2020 - 11:08 م
رسالة دكتوراه بإعلام
رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة
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محمود زيدان

كشفت الباحثة الدكتورة سميرة موسى، مدرس الصحافة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، عن توصيات مهمة خلال رسالة الدكتوراه التي ناقشتها مؤخرًا، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتي جاءت تحت عنوان، "خطاب الصحافة المصرية والغربية تجاه أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو 2014م وحتى يونيو 2017م"، دراسة تحليلية على عينة من الصحف الاقتصادية.

وقالت الباحثة إن توصيات الرسالة، التي خرجت بها، ضرورة الاهتمام بوضع خطط استراتيجية للنهوض بالإعلام المصري بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، أهمها ضرورة مراجعة التشريعات الإعلامية التي تُكبِل حرية تداول المعلومات ومراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة اقتصاديًا، وسياسيًا، وقانونيًا.

وتابعت، الباحثة سميرة موسى، قائلة:  بحيث تكون هذه  المؤسسات أداة إعلام المواطن تقدم له المعلومات بكل صدق وشفافية وعرض كافة المعلومات المتعلقة بالقضايا والمشكلات الاقتصادية والتي تساعده على بناء الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الاقتصادية الهامة .

وأوصت الباحثة بضرورة اهتمام الجهات المعنية كالهيئة الوطنية للصحافة بتطوير الصحافة المتخصصة وزيادة الاهتمام بها ، في ظل الاتجاه للتخصص في كافة مناحي الحياة بصفة عامة، وبصفة خاصة الاهتمام بالصحافة الاقتصادية وزيادة عدد إصدارتها الحكومية للمساهمة في خلق قارئ متخصص وواعٍ ، وخلق نوع من الثقافة الاقتصادية لدى القراء .

كما أوصت الرسالة بضرورة قيام الصحافة الاقتصادية بنشر الأخبار والتحليلات والمواد الاقتصادية بصورة تلاءم العامة وتجذب انتباههم، وصياغة مناقشات القضايا الاقتصادية بطريقة مبسطة وسهلة تساعد العامة على الحكم على المسائل الاقتصادية الهامة والملحة، والاهتمام بتنسيق وإخراج هذه المواد بطريقة جذابة تشجع المواطن العادي على قراءاتها واستيعابها.

وأكدت الباحثة ضرورة الاهتمام بتطوير وتأهيل الصحفيين والمحررين الاقتصاديين للنهوض بالصحافة الاقتصادية ، من خلال الاهتمام بتدريب الصحفيين العاملين أو المُتخصصين في مجال الاقتصاد وتأهيل الكوادر منهم وعقد الدورات المكثفة لهم مع الاستعانة المتخصصين في هذا المجال، لزيادة قدرة الإعلاميين الاقتصاديين على التحليل والاستقصاء، وأداء العمل بمهنية واحترافية واستقلالية ، وتأدية دورهم في خدمة المواطن والمجتمع والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية.

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