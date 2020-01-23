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برلمان

أخبار البرلمان.. القبائل العربية يختار أبو العينين رئيسا شرفيا .. والرخصة 3 سنوات وإصدار وثيقة تأمين.. تفاصيل قانون البناء الموحد قبل مناقشته

الخميس 23/يناير/2020 - 11:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 23 يناير:


يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، طلب مناقشة عامة حول استثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد، وعدم السماح بالارتفاعات في بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الآخر.


صرحت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، بأنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن النصب على المواطنين بمبلغ 2 مليار جنيه من مختلف المحافظات بمشروع بيتك بأيدك والذي لم يتم تسليمها حتى الآن.


تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والأوقاف، بشأن التلاعب على قرار وزير المالية، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يضر حقوق العاملين بالدولة.



اختار مجلس عموم القبائل العربية بمصر وشبه الجزيرة العربية رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، رئيسا شرفيا له.



تشهد لجنة الإدارة المحلية برئاسة  المهندس أحمد السجيني، الأسبوع المقبل، مناقشات موسعة حول قانون  نواب المحافظين، بحضور وزير التنمية المحلية  محمود شعراوي، واستكمال مناقشات ملف المواقف، مع استعراض الأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء محافظة الإسكندرية والجيزة.



أيدت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم بشأن بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.



أعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لحزب الوفد، غلق باب الترشح في السادسة من مساء أمس الأربعاء، على أن تنتهي مهلة الاعتذار عن الترشح في الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.



كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة المتفوقين ورموز العلم وحفظة القرآن من أبناء مركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك خلال جماهيري حاشد وجه التحية لرجال الشرطة المصرية فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة يوم ٢٥ يناير  يأتى ذلك فى إطار حرص حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، على الاهتمام برموز العلم ورعاية المتفوقين.


أكدت مرفت الشرقاوي عضو مجلس النواب، أنها قدمت طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن وجود هيئة غير مرخصة تلقب نفسها بهيئة إنقاذ الطفولة، تجمع تبرعات بالمخالفة للقانون في محافظة المنيا.


قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي يعتبر بمثابة جانب إيجابى للقطاع المصرفى والسياسة النقدية فى مصر

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