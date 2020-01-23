أمير مرتضى: لاعبو الزمالك لديهم الدافع لتعويض ثلاثية مازيمبي.. فيديو

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف علي فريق الكرة بنادي الزمالك، جاهزية اللاعبين لمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ، مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وقال أمير مرتضي خلال لقاء علي" قناة الزمالك" لـ "برنامج زملكاوي": "اللاعبون في كامل تركيزهم ولديهم دوافع شخصية لكي يعوضوا الخسارة أمام مازيمبي".





وكان مازيمبي انتصر على الزمالك، في منافسات الجولة الأولي، بدور المجموعات في دوري الأبطال، بثلاثة أهداف دون رد.





وأضاف: "مازيمبي هو الفريق المرشح وتأهل، ولاعبو الزمالك أخذوا عهدا على أنفسهم لكي يحققوا نتيجة إيجابية أمام الفريق الكونغولي".





وقال: "متبقي لنا مباراة أخرى خارج أرضنا في دوري أبطال إفريقيا أمام أول أغسطس الأنجولي، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية".



