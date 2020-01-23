AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى: لاعبو الزمالك لديهم الدافع لتعويض ثلاثية مازيمبي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:04 م
أمير مرتضى منصور،
أمير مرتضى منصور،
Advertisements
محمد رشاد
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف علي فريق الكرة بنادي الزمالك، جاهزية اللاعبين لمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ، مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير مرتضي خلال لقاء علي" قناة الزمالك" لـ "برنامج زملكاوي": "اللاعبون في كامل تركيزهم ولديهم دوافع شخصية لكي يعوضوا الخسارة أمام مازيمبي".

وكان مازيمبي انتصر على الزمالك، في منافسات الجولة الأولي، بدور المجموعات في دوري الأبطال، بثلاثة أهداف دون رد.

وأضاف: "مازيمبي هو الفريق المرشح وتأهل، ولاعبو الزمالك أخذوا عهدا على أنفسهم لكي يحققوا نتيجة إيجابية أمام الفريق الكونغولي".

وقال: "متبقي لنا مباراة أخرى خارج أرضنا في دوري أبطال إفريقيا أمام أول أغسطس الأنجولي، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الترتيب بـ 10 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحديد مصير ميتشو.. أول قرار من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك بثلاثية من مازيمبى

بيان جديد من تذكرتي بشأن مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال إفريقيا

مجموعة الزمالك | أول أغسطس يتعادل مع مازيمبي 1/1 بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا.. الأمطار تهطل بغزارة قبل لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي

دوري أبطال أفريقيا.. إذاعة أغاني الزمالك قبل مواجهة زيسكو

دوري أبطال أفريقيا .. الجالية المصرية تؤازر الزمالك قبل لقاء زيسكو

ترشيحاتنا

شريف عامر يكشف عن الحل المثالي للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

ليفربول يخرج من الشوط الأول متقدما بهدف وخاسرا ماني أمام ولفرهامبتون

شابة صينية تأكل خفاشًا.. فيديو صادم يكشف سبب انتشار الفيروس الغامض

سليماني كوليبالي يوجه ضربة موجعة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

الداخلية: استخرج شهادة الميلاد إليكترونيا في دقائق بدءًا من 25 يناير

إيران ترد على تهديد واشنطن بقتل خليفة قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل