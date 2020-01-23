محافظ بني سويف يناقش مع هيئة كير الدولية تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفد هيئة كير الدولية، والذي ضم كلا من الدكتور حازم فهمي مدير الهيئة بمصر،والدكتور مروة حسين مدير برنامج الزراعة والأستاذ فؤاد متياس منسق مشروعات الحوكمة ببني سويف، والأستاذة نيفين لويس منسق مشروع دانون ، والأستاذ عماد عوني المدير المالي والإداري بالهيئة ،وفي حضور نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز سبل التعاون مع الهيئة في الفترة القادمة من خلال التركيز على مشروعات القطاع الزراعي ، خاصة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية، ،والتى تمتلك فيها المحافظة ميزات نسبية بهدف تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة، مما يسهم في إحداث نقلة في القطاع الزراعي عن طريق التنمية الصناعية ،فضلًا عن مطالبته بأهمية اتباع أساليب حديثة في مجال إنتاج وتوريد الألبان من خلال إدخال الميكنة باستخدام نظام كودي في نظم التعامل والتوريد في إنتاج الألبان.

كما أشار المحافظ إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات الهيئة في إعداد دراسة للترويج لمحمية كهف ووادي سنور، موجها وحدة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة لإعداد دراسة تتضمن رؤية واضحة للاستفادة من المنطقة المحيطة بالمحمية واستغلالها للترويج لكهف سنور باعتباره أحد أندر الكهوف على مستوى العالم ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في بعض القطاعات والمجالات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المحافظة في قطاعات التعليم والزراعة ودعم التصنيع الغذائي وتمويل المشروعات الصغيرة وتحسين الخدمات العامة ،مثل مشروع تحسين القرائية في المدارس المصرية،لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع إتاحة تعليم جيد وآمن للفتيات والذي يتم تنفيذه في 3 محافظات (بني سويف، المنيا وأسيوط)،بهدف تحسين جودة التعليم في بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مجتمعات إنتاج الألبان والذي يستهدف المزارعين ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية الزراعة ومقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2021، فضلًا عن مشروع " عايشين بخيرها "وتشارك في تنفيذه وزارات التضامن والزراعة والصحة ، والذي سيبدأ خلال الفترة القادمة،ويستهدف تطوير قدرات المزارعين لتحسين التغذية والحد من الجوع بتوفير الأدوات والتمويل والتدريب الزراعي ،فضلا عن مناقشة مشروع تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لتمكين المرأة ، وأيضا مشروع ميثاق المواطن ضمن برنامج وحدة الحوكمة والذي يستهدف تحسين مستوى الخدمات العامة ودمج النوع الاجتماعي في أدوات المساءلة الاجتماعية.