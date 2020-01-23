AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع هيئة كير الدولية تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية

الخميس 23/يناير/2020 - 11:45 م
محافظ بني سويف مع
محافظ بني سويف مع هيئة كير الدولية
Advertisements
محمد عبد الحليم

 استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفد هيئة كير الدولية، والذي ضم كلا من الدكتور حازم فهمي مدير الهيئة بمصر،والدكتور مروة حسين مدير برنامج الزراعة والأستاذ فؤاد متياس منسق مشروعات الحوكمة ببني سويف، والأستاذة نيفين لويس منسق مشروع دانون ، والأستاذ عماد عوني المدير المالي والإداري بالهيئة ،وفي حضور نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

 

وأكد المحافظ  أهمية تعزيز سبل التعاون مع الهيئة في الفترة القادمة من خلال  التركيز على  مشروعات القطاع  الزراعي ، خاصة في  مجال  زراعة النباتات الطبية والعطرية، ،والتى تمتلك فيها المحافظة ميزات نسبية بهدف تحقيق  أعلى سلسلة للقيمة المضافة، مما يسهم في إحداث  نقلة في القطاع الزراعي عن طريق التنمية الصناعية ،فضلًا عن مطالبته بأهمية اتباع أساليب حديثة في  مجال إنتاج  وتوريد الألبان  من خلال إدخال الميكنة باستخدام نظام  كودي في نظم التعامل والتوريد في إنتاج الألبان.

 

كما أشار المحافظ إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات الهيئة في إعداد دراسة للترويج لمحمية كهف ووادي سنور، موجها وحدة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة لإعداد دراسة  تتضمن رؤية واضحة للاستفادة من المنطقة المحيطة بالمحمية واستغلالها للترويج  لكهف سنور باعتباره  أحد أندر الكهوف على مستوى  العالم ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. 

 

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في بعض القطاعات والمجالات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المحافظة في قطاعات التعليم والزراعة ودعم التصنيع الغذائي وتمويل المشروعات الصغيرة وتحسين الخدمات العامة ،مثل مشروع تحسين القرائية في المدارس المصرية،لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع إتاحة تعليم جيد وآمن للفتيات والذي يتم تنفيذه في 3 محافظات (بني سويف، المنيا وأسيوط)،بهدف تحسين جودة التعليم في بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.

 

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مجتمعات إنتاج الألبان والذي يستهدف المزارعين ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية الزراعة ومقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2021، فضلًا عن مشروع " عايشين بخيرها "وتشارك في تنفيذه وزارات التضامن والزراعة والصحة ، والذي  سيبدأ خلال الفترة  القادمة،ويستهدف تطوير قدرات المزارعين لتحسين التغذية والحد من الجوع بتوفير الأدوات والتمويل والتدريب الزراعي ،فضلا عن مناقشة  مشروع تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لتمكين المرأة ، وأيضا مشروع ميثاق المواطن ضمن برنامج وحدة الحوكمة والذي يستهدف تحسين مستوى الخدمات العامة ودمج النوع الاجتماعي في أدوات المساءلة الاجتماعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. بروتوكول تعاون بين بني سويف وهيئة مياه الشرب لتنفيذ مشروع صرف صحي

تفاصيل اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي ببني سويف بحضور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. والمحافظ: خطة مشتركة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة

وزير الصناعة يلتقى نظيره الجنوب أفريقي لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين

حصاد الزراعة عام 2019.. استنباط أصناف جديدة من المحاصيل.. إصدار 42000 رخصة تشغيل.. تدشين مزارع واسطبلات جمال وخيول.. 61 ألف رأس ماشية بمشروع البتلو.. تنظيم صناعتي النحل والأرانب

تفاصيل لقاء محافظ بني سويف مع مسئولي تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية

ترشيحاتنا

ملاكم شهير يسخر من لصوص فشلوا فى سرقة قصره.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد التجديد لفتحي والحاوي وموقف صالح ومارسيلو .. فيديو

مصر تواجه فيروس كورونا.. طوارئ بالمستشفيات ومنافذ العبور للدولة.. والصحة العالمية ترسل تقريرا محدثا للحكومة المصرية عن الوضع.. خطة للتعامل مع المخاطر المحتملة وكروت تتبع للوافدين من مناطق الوباء

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

وادي دجلة يجهز نجم الفريق لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

شابة صينية تأكل خفاشًا.. فيديو صادم يكشف سبب انتشار الفيروس الغامض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل