من أجل ليبيا.. المستشارة الألمانية تصل إلى تركيا

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إلى تركيا للقاء رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، عقب الدعوة التي تلقتها للزيارة.





ويحاول أردوغان إجراء مباحثات مع ميركل، منذ انتهاء مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي شهد عدم اهتمام كبير من الحضور لأردوغان.





ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن هذه المحادثات أيضًا تتضمن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في ليبيا وسوريا.





وأشاد المشاركون في اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر بمخرجات مؤتمر برلين؛ مؤكدين رفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا؛ حسبما نقلت "سكاي نيوز".





وكان وزير الشئون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم أعلن اليوم، الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر، عن أمله في تغليب الحكمة في هذا الاجتماع ورفض التدخلات الأجنبية بعيدا عن كل الإملاءات الخارجية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.