أمين عمر يشارك فى حكام أفريقيا المرشحين لإدارة المونديال

وكان "الكاف" قرر اختيار 12 طاقما من حكام دول القارة السمراء من أجل تجهيز العناصر التحكيمية للمشاركة في إدارة نهائيات مونديال 2022.





أكد المصدر ذاته أن عصام عبدالفتاح عضو لجنة حكام أفريقيا فى الكاف اختار أمين عمر الملقب بين الحكام المصريين والأفارقة بأنه الابن المدلل له كى يتسنى له المشاركة ضمن الأطقم المرشحة لإدارة نهائيات مونديال 2022.





لفت إلى أنه من المقرر أن يختار الكاف سوف تقوم بإعداد الـ 12 طاقما تحكيميا عبر الدخول فى معسكرات تدريبية والخضوع إلى دورات تدريبية على أن يتخللها إلقاء محاضرات على يد محاضرين من القارة السمراء وذلك على مدار عامين.





ومن المنتظر أن يخضع اختيار الحكام من قارة أفريقيا تمهيدا لضمهم إلى معسكرات الكاف استعدادا للمشاركة فى إدارة نهائيات المونديال للتقييم الفني من قبل لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي وفق معايير صارمة.