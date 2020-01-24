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تعليم

التعليم تستعد لإطلاق مسابقة شيف المستقبل بين المدارس الفندقية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها بصدد إطلاق مسابقة شيف المستقبل التي سوف تقام على مستوى محافظات الجمهورية بين مدارس التعليم الفني الفندقي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار التعاون بين قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "تيفيت".

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قيام كل مدرسة فندقية باستيفاء استمارة الاشتراك وختمها بخاتم المدرسة وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الفندقي .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة ترشيح عدد 2 متسابق فقط (طالب وطالبة) من كل مدرسة فندقية وفقا للشروط التالية:

أن يكون بحد أقصى متسابق واحد فقط من السنة الدراسية النهائية ، وأن يكون المتسابق من الطلاب المتفوقين ، وضرورة إرفاق موافقة كتابية من ولي أمر كل متسابق مشترك ، وإحضار 3 صور شخصية لكل متسابق ، وألا يكون أي من المشتركين قد سبق له الاشتراك في المواسم السابقة للمسابقة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يفضل أن يكون للمشترك مواهب فنية مثل إلقاء الشعر ، التمثيل ، الحرف اليديوية ، الرسم ، الغناء ، التصوير و غيرها من المواهب.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بضرورة أن تقوم كل مديرية تعليمية بترشيح مشرف أومشرفة من كل مدرسة فندقية لمتابعة شئون الطلاب والتواصل مع أولياء الأمور، على أن يكون المشرف من مدرسي المواد الفندقية (مادة المطبخ) ، وأن يكون لم سبق له الاشتراك بالمسابقة.
التعليم تستعد لإطلاق مسابقة شيف المستقبل بين المدارس الفندقية
التعليم تستعد لإطلاق مسابقة شيف المستقبل بين المدارس الفندقية
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