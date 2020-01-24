بروتوكول تعاون لتطوير سوقي الجمعة بدمياط و51 برأس البر

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بروتوكول تعاون لتطوير سوقى الجمعة بمدينة دمياط و٥١ بمدينة رأس البر وذلك فى إطار اهتمام الدولة لوضع برنامج قومى لتطوير الأسواق العشوائية.





وأوضحت المحافظ فى تصريحاتها التى أدلت بها اليوم أنه من المخطط إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا على مساحة ١٥.٠٠٠٠ متر مسطح كما من المقرر ان يتضمن هذا السوق أرصفة شحن ودورات مياه ومبنى إدارى وغرف للأمن بالإضافة إلى ١٤١ باكية تنقسم إلى ثلاث مناطق لبيع الأدوات المنزلية و الغذائية بسعة استيعابية تصل الى ٥٦٤ بائع كما تبلغ تكلفة إنشاء السوق ٣٧.٥٦٦.٧١١ جنيه، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى من إقامة المشروع هو القضاء على العشوائية بالسوق القديم وتنفيذ سوق جديد ذو واجهة حضارية بدمياط.





وأشارت محافظ دمياط أيضًا أنه وبموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير سوق ٥١ بمدينة رأس البر على مساحة ٧٧٥ متر مسطح، لافتة إلى أنه سيتضمن ٢٦ وحدة للبيع ودورات مياه كما تبلغ تكلفة تطوير السوق ٤٥٣١٥٦٦ جنيه.





وفى سياق متصل أثنت الدكتورة منال عوض على جهود صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير عددا من الأسواق بعدد من المناطق داخل محافظة دمياط لتنفيذ الخطة التى ينتهجها كلا من الطرفين للقضاء على ظاهرتى العشوائية والباعة الجائلين و العمل نحو إقامة مناطق آمنة والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.