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اقتصاد

البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:47 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي محققة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 4.4 مليار جنيه.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13728 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.69 .%بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 بنسبة 0.34 % هبوطا مغلقا الفترة عند 534 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو.49% عند 1940 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 35.1 %مغلقا عند 15772 نقطة. 

بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 56.0 %مغلقا الفترة عند 04.383,1 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية 697.3 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 0.63 %خلال الفترة ليتراجع بقيمة 4.4 مليار جنيه.
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