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برلمان

برلماني: تصنيف موديز العالمية للبنوك دليل على تعافي الاقتصاد المصري

الخميس 23/يناير/2020 - 11:39 م
مؤسسة موديز العالمية
مؤسسة موديز العالمية
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي نتيجة ثقتها فى الاقتصاد المصرى ، الذى بدأ يتعافى ، ودليل على أن السياسة النقدية المصرية بدأت تسير على الطريق الصحيح.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصنيف موديز العالمية يعطى نوعا من الكفاءة للإقتصاد المصرى ، ويجعل العالم يثق فى الاقتصاد المصرى، مما سيكون بمثابة عامل جذب للمستثمرين لكى يستثمروا فى مصر ، بالإضافة إلى أنه يقوم بإحداث انتعاشة فى البنوك.

وكانت قد منحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.

وأوضحت المؤسسة الائتمانية -في أحدث تقاريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.

وقال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 % خلال العام الجاري مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.

وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.

كما تتوقع مؤسسة "موديز" تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات ؛ السياحة والصناعة والرهن العقاري جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.
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