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مرأة

متمردة ومرحة .. اعرف صفات حبيبتك مواليد 24 يناير

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر مولود اليوم الجمعة 24 يناير هو احدي مواليد برج الدلو  وتقول خبيرة الابراج جاكلين عقيق علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك  تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الجديد الى برج الدلو ليضم الى الشمس وعطارد ما يعني اجواء اكثر من رائع رابحة ناجحة انفراجات كبيرة وارتياح على كافة الاصعدة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.


وقدمت جاكلين صفات مواليد اليوم وهي :

تميل مولودة اليوم من برج الدلو إلى أن تكون شخصية متمردة في العلاقات الشخصية وتقدر الرجل الذي يحترم خصوصيتها والتحديات والمغامرات التي تخوضها. 

تتسم شخصية امرأة الدلو بالذكاء والمرح وحب المغامرة، وليست بامرأة غيورة أو كثيرة المطالب. 


إذ لم تلفت نظرها وتحظي بإعجابها منذ البداية، فاحتمالية أن تكون حبيبها ضعيفة جدا. تحب امرأة الدلو العلاقة العاطفية التي تنضج بشكل تدريجي لأنها من الشخصيات التي لا تتعلق بالأشخاص عاطفيا سريعا.

 امرأة الدلو وفية ومخلصة ولديها قلب حنون وعندما تدخل معها في علاقة ستجدها مع الوقت صديقة رائعة أكثر من مجرد حبيبة.
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