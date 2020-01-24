الأسهم الأوروبية تهبط تحت ضغط فيروس كورونا الجديد

هبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط من مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين مما خلق حالة انعدام يقين بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة.





وهبط مؤشر ستوكس أوروبا ضمن الأسهم الأوروبية 600 بنسبة 0.7% ليسجل أسوأ أداء حتى الآن من العام الجاري.





وهبطت كذلك أسهم الشركات الأمريكية الحساسة للصين مثل شركات الطيران والفنادق وشركات تصنيع الكماليات.





وهبطت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 0.5%.





وذلك بعد أن أصدرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوربي تصريحات ذات نبرة متفائلة مقارنة بتوقعات صدرت أثناء انعقاد الاجتماع الأول للبنك خلال العام الجاري.