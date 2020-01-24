مخرج بنات ثانوى: فكرة الفيلم ليست مسروقة والقضاء هو الحكم





وقالت الروائية رشا سمير ، إن صناع فيلم "بنات ثانوي" أخذوا الخط الدرامي عن روايتها "بنات في حكايات" الصادرة عام 2012، التي وصلت إلى طبعتها العاشرة وتربعت على قوائم الأكثر مبيعًا.



وأعربت عن حزنها الشديد من وضع الإعلان الهزيل للفيلم الذي يسبه الجميع على تلك الرواية المحترمة، مؤكدة أنها تفكر كثيرًا قبل أن تضع اسمها على هذا الإعلان.



فيلم بنات ثانوى يحقق إيرادات كبيرة فى دور العرض المصرية، وهو من بطولة جميلة عوض، مى الغيطى، هنادى مهنا، مايان السيد، محمد جمعة، ومحمد الشرنوبى.

استنكر محمود كامل مخرج فيلم يوم وليلة الادعاءات التى وجهتها إلى الفيلم إحدى الكاتبات، مشيرة إلى سرقة فكرة الفيلم منه، بعد أن تواصلت مع المخرج خلال فترة ماضية.وقال كامل فى ندوة بـ"صدى البلد": ادعت الكاتبة رشا سمير أنى طلبت منها سيناريو لفيلم بهذه المواصفات، والحقيقة انى شرحت لنقابة السينمائيين الموقف بوضوح، وأطلعتهم على البريد الإلكترونى الذى طالبنى فيه الكاتبة المذكورة بالإطلاع على ما قالت أنه يصلح لفيلم سينمائى.أما المنتج أحمد السبكى فقد أكد بدوره أن أكثر من شخص إدعى أن الفيلم من فكرته قبل أن يطرح فى دور العرض، مؤكدا أن الكاتب أيمن سلامة عمل على تعديل الفيلم أكثر من مرة، ولم يكن جاهزا للتصوير بشكل نهائى وقت العرض عليه.