AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شبورة كثيفة.. المرور تقدم نصائح مهمة لقيادة آمنة بعد تحذيرات الأرصاد

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:01 ص
الشبورة المائية
الشبورة المائية
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على البلاد، التي تشير إلى استمرار الموجة الباردة على جميع المحافظات، مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكرة.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية بصورة مستمرة لإغلاقها في حالة ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة تزامنا مع دخول فصل الشتاء على الطرق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.
2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.
3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.
4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.
5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.
6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.
7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.
8. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

مع تحذيرات الأرصاد.. الداخلية تناشد المواطنين الالتزام بقواعد المرور وتنشر رقم إغاثة الطرق

بسبب العاصفة.. الداخلية: إغلاق طريق السويس - الزعفرانة

الشتاء على الطرق الصحراوية.. استعدادات مكثفة في المرور.. إغلاق طرق بسبب الشبورة.. انتشار سيارات الإغاثة والأوناش للتدخل

الداخلية: إغلاق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة المائية

تحذيرات من الطقس السيئ.. استعدادات مكثفة على الطرق الصحراوية.. مصادر: إغلاق فوري في حالة ظهور الشبورة المائية.. وسيارات إنقاذ على كل المحاور

ترشيحاتنا

أصر على الذهاب لعمله ..عائلة الشهيد نبيل الردة تكشف تفاصيل استشهاده

أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

ترامب يكشف الموعد الرسمي لصفقة القرن

في صراع شرس.. ديك يقتل صاحبه بضربة مخلب

لحظة رصد أجسام طائرة مجهولة في سماء لندن.. فيديو

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون وإصابة ماني

AdvertisementS

بسبب فيديو خادش.. حبس فاشيونيستا كويتية وزوجها ورفض إخلاء سبيلهما

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ نجوم الأهلي ومصطفى محمد كلمة السر

قرار عاجل من النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة

عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

تقييم محمد صلاح بعد الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تشكيكا في وطنيته.. غضب كبير في السعودية ضد زوج مذيعة قناة العربية

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

بعد تسجيل لاعب عمره 75 عاما.. إيهاب الكومي يهاجم اتحاد الكرة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الأمور أسهل مع بوبي...ليفربول يواصل احتفاله بـ الفوز أمام ولفرهامبتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للموبايلات الصغيرة في العمل.. جوجل تتحدى عملاءها بهاتف ورقي.. شاهد

عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

بسبب فيديو خادش.. حبس فاشيونيستا كويتية وزوجها ورفض إخلاء سبيلهما