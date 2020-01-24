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حوادث

أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش في الصف

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث عن مسلحين قتلوا سائق سيارة نقل رميًا بالرصاص وأصابوا تباعًا أثناء محاولة سرقتهما على الطريق الإقليمي بالصف.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث من مباحث قطاع جنوب الجيزة لتحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المجني عليه صالح مسعد صالح سائق سيارة نقل يعمل في نقل الطوب من وإلى المصانع بالصف وأنه منذ قرابة 5 أيام أثناء توجه المجني عليه بسيارته وبرفقته تباع "نجل عمه" من العياط لمصانع الطوب بالصف وسيره على طريق المحاجر بالطريق الإقليمي اعترض طريقه مسلحون.

وأضافت التحريات وتحقيقات النيابة أن المسلحين طلبوا منه تسليم أمواله ومتعلقاته فاستجاب لهم وعندما حاولوا الاستيلاء علي السيارة رفض وقاومهم فأطلقوا عليه النيران ما أدي لمقتله وإصابة التباع وفروا هاربين.

ويتولى فريق البحث فحص العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب جرائم مماثلة والمفرج عنهم حديثا، بالإضافة لعرض صور لبعض المسجلين جرائم سرقة بالإكراه علي المصاب الثاني للتعرف عليها.

من جانبها طلبت نيابة الصف تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم وإحضارهم.
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