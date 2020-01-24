أبرزهم عمال التراحيل.. تعرف على فئات العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حمل عام 2020 العديد من الهدايا للمصريين ، بعد بدء الإعلان عن تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 ، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.



يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.





ويستعرض موقع "صدى البلد" من خلال هذا التقرير فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد عليها.





فئات العمالة غير المنتظمة في قانون المعاشات الجديد:





1 - ​ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.





2 - ​عمال التراحيل.





3 - ​صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.





4 - ​خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.





5 -​محفظى وقراء القرآن الكريم.





6 -​المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.





7 - العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.





ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.





9 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.





10 - ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.



