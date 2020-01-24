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حوادث

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في تسريب غاز داخل منزل بأسيوط

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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ايهاب عمر
صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في تسريب غاز بمدينة أسيوط، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها، 3 آخرين إثر تسريب غاز داخل منزلهم بمنطقة المعلمين التابعة لحى غرب مدينة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة المعلمين بحى غرب مدينة أسيوط، بوفاة ربة منزل وإصابة 3 آخرين.

وبانتقال الحماية المدنية والإسعاف وبالمعاينة الأولية تبين، وفاة "شرين على محى الدين" 30 سنة وإصابة الزوج ويدعى "أحمد محمد أحمد" 36 سنة و"مريم أحمد محمد" 3 سنوات و"مكة أحمد محمد" 5 سنوات بحالات اختناق وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان.
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