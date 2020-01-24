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اقتصاد

مؤشر البورصة يتراجع 0.69% الأسبوع الماضي

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:41 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13728 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.69 .%بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 بنسبة 0.34 % هبوطا مغلقا الفترة عند 534 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو.49% عند 1940 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 35.1 %مغلقا عند 15772 نقطة. 

بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 56.0 %مغلقا الفترة عند 04.383,1 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية 697.3 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 0.63 %خلال الفترة ليتراجع بقيمة 4.4 مليار جنيه.
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