موديز العالمية تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي.. نواب: دليل استقرار القطاع المصرفي .. والتقييم يؤكد سير السياسة النقدية على الطريق الصحيح

برلماني يؤيد منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

نائب يكشف أسباب منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

برلمانى: تصنيف موديز العالمية للبنوك دليل على تعافى الاقتصاد المصرى





أشاد عدد من أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بمنح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي ، حيث أكدوا ان ذلك نتيجة ثقة موديز العالمية فى الاقتصاد المصرى ، الذى بدأ يتعفى ، ودليل على أن السياسة النقدية المصرية بدأت تسير على الطريق الصحيح ، كما أشاروا إلى أنه يعتبر بمثابة جانب إيجابى للقطاع المصرفى والسياسة النقدية فى مصر.





فى البداية أشاد النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بمنح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعتبر رافد من روافد الاقتصاد المصرى.





وأوضح بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القطاع المصرفى ينظم حجم القروض ونشر السيولة ومستوى مشاركة القطاع المصرفى فى العمليات المختلفة ، مشيرا إلى أن هناك 3 تصنيفات للقطاع المصرفى إما إيجابى أو مستقر أو سلبى.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تمتع القطاع المصرفى بالنظرة المستقبلية النظر يعتبر ترجمة لاستقرار القطاع المصرفى من خلال مشاركته فى عمليات الاستثمار بالأنشطة المختلفة وتمويله للمشروعات.





وقال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي يعتبر بمثابة جانب إيجابى للقطاع المصرفى والسياسة النقدية فى مصر.





وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف زاد حجم تدفق النقد الأجنبى ، مما كان له تأثير على معدلات النمو وتوفير عملات صعبة ، بالإضافة إلى زيادة معدلات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ، مؤكدا ان هذه الأرقام تعتبر مؤشرات مالية تدل على تحسن الوضع الاقتصادى المصرى.





وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: كان هناك خلل فى ميزان المدفوعات قبل تحرير سعر الصرف حتى وصل العجز إلى 11 مليار دولار، إلا أنه حدث تحسن بعد ذلك فى ميزان المدفوعات.





وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي نتيجة ثقتها فى الاقتصاد المصرى ، الذى بدأ يتعافى ، ودليل على أن السياسة النقدية المصرية بدأت تسير على الطريق الصحيح.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصنيف موديز العالمية يعطى نوع من الكفاءة للإقتصاد المصرى ، ويجعل العالم يثق فى الاقتصاد المصرى، مما سيكون بمثابة عامل جذب للمستثمرين لكى يستثمروا فى مصر ، بالإضافة إلى أنه يقوم بإحداث انتعاشة فى البنوك.





وكانت قد منحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.





وأوضحت المؤسسة الائتمانية -في أحدث تقاريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.





وقال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 % خلال العام الجاري مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.





وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.





كما تتوقع مؤسسة "موديز" تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات ؛ السياحة والصناعة والرهن العقاري جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.