النيابة تطلب التحريات بعد إحباط مشاجرة بالأسلحة بين أهالي المطرية بسبب فتاة

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة قيام عاطل و2 آخرين بحمل الأسلحة النارية والبيضاء ومحاولة التعدى على الأهالي انتقاما لأحدهم.





وكان أهالي حى المطرية لقنوا عاطلا علقة ساخنة لـ معاكسته فتاة أثناء سيرها بالطريق العام، فقرر بعدها الانتقام من الأهالي واستعان المتهم بـ 2 آخرين وحملوا الأسلحة النارية والبيضاء، إلا أن يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع المشاجرة وضبطت المتهمين وبحوزتهم الأسلحة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .





البداية كانت عندما انتقلت قوة برئاسة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية وتمكنوا من ضبط ٣ أشخاص أحدهم مصاب بجرح قطعية متفرقة بالجسم وضبط بحوزتهم على فردي خرطوش و عدد ٧ طلقات و عدد ٣ سكين.





واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر بسبب قيام احدهم بمعاكسة احدى الفتيات بالمنطقة محل الضبط ، وقيام الأهالى بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته فقرروا الانتقام، إلا أن رجال الشرطة حالوا دون وقوع ذلك، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.