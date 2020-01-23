AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مريم عامر منيب تقترب من 10 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

الخميس 23/يناير/2020 - 11:42 م
مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، 9 ملايين و936 الفا، مقتربة من 10 مليون مشاهدة، بعد طرح الكليب بموقع يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي. 

أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن "دويتو" بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته. 

عامل إيه في حياتك، هي أغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

وتولى إنتاج أغنية عامل إيه في حياتك شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريم عامر منيب تتخطى 5 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

مريم عامر منيب تحصد 6.5 مليون مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

مريم عامر منيب تقترب من 7 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

مريم عامر منيب تحصد 7.3 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك.. فيديو

مريم عامر منيب تتخطى 8 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك.. فيديو

مريم عامر منيب تحصد 8.2 مليون مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

ترشيحاتنا

الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

وادي دجلة يجهز نجم الفريق لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

ملاكم شهير يسخر من لصوص فشلوا فى سرقة قصره.. فيديو

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

مجدى عبدالغنى: الأهلي خسر من طوب الأرض والخطيب نجم شباك.. فيديو

اسباب احتباس البول عند الرجال .. احذر هذه العلامات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل