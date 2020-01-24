مشاركة قوية لأكاديمية البحث العلمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الوطنية للملكية الفكرية للمرة الأولي

تشارك اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكل مميز بأدوار عدة، حيث يشارك مكتب براءات الاختراع المصري في معرض الكتاب لهذا العام، وسوف يمثل المكتب مجموعة متميزة من العاملين بمكتب براءات الاختراع لتوعية الحاضرين بأهمية الدور الذي يلعبه في تشجيع الابتكار والإبداع والخدمات التي يقدمها للمخترعين، هذا و سوف يقوم ممثلو المكتب بتوزيع دليل براءات الاختراع و الذي يرشد المخترعين إلى خطوات تقديم طلب براءاة اختراع و متطلبات التقديم، كما سوف يقوم ممثلو المكتب بالرد على جميع استفسارات الحاضرين فيما يتعلق ببراءات الاختراع وأهميتها والحقوق التي ترد عليها.





كما تشارك الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام لأول مرة، تقدم للحاضرين في المعرض فرصة هائلة للتعرف على أهم ما تقدمه من تدريبات متخصصة في مجال الملكية الفكرية وتدريبات متعلقة بتدريب المدربين TOT، كما تتيح لهم الفرصة في التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية (أونلاين كورس) مجانًا و التي تقدم معلومات قيمة عن غالبية فروع الملكية الفكرية (براءات الاختراع، حق المؤلف، العلامات التجارية، الأصناف النباتية...)، كما سوف يرد ممثلو NIPA عن كافة الأسئلة التي تدور في أذهان الحاضرين فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية وكيف تحمي إبداعاتك و تستفيد منها وكيف لا تتعدى على حقوق الآخرين.





وفي سياق متصل أعلنت الأكاديمية هم مشاركتها في معرض القاهرة الدولى للكتاب – 2020، ويمثل الأكاديمية في المعرض قطاع الثقافة العلمية، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الابعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية، وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تمشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.





كما أصدرت الأكاديمية سنويا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، كما تم زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة: سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات وكلها جهود تهدف الى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.





من الجدير بالذكر أنه صدر عن الأكاديمية 53 كتاب في المجالات العلمية المختلفة. منهم 10 في عام 2019 5 تم طباعتهم و5 تحت الطبع وتعد الأكاديمية أيضا من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لعدد 20 خارطة طريق صادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة .



