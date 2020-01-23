كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي يقترب من 8 ملايين مشاهدة

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.



