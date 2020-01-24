تامر أمين: بيل جيتس سيأتي لمصر ليتعلم من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي..فيديو

أكد الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج أخر النهار أن بيل جيتس الملياردير الأمريكى المعروف وأحد أهم رجال الأعمال فى العالم وصاحب شركة مايكروسوفت ومن أغنى الأشخاص في العالم سيأتى مصر ليتعلم منا.





وأضاف أمين أن بيل جيتس "جاي يتعلم مننا فمنذ أربعة أيام أرسل خطاب رسمى إلى وزيرة الصحة، ويقول فى الخطاب: "بعد التحية أنا سأزور مصر قريبا ويشرفنى أن ألتقى بسيادتك لكى أتعلم تجربة مصر فى التطوير الطبى والصحى بصفة عامة،





وتابع أن بيل جيتس استكمل حيثه أنه يحب التعلم من تجربة مصر الرائدة فى القضاء على فيروس سى فى مصر".





وأشار مقدم برنامج آخر النهار "بيل جيتس جاى عشان يتعلم منا - مش وزارة الصحة لوحدها ولكنها منظومة- كيف نجحنا فى القضاء على فيروس سى، الذى كان مرضًا مستوطنًا فى مصر وملايين الأكباد المصرية كانت تعانى منه.





وقال مقدم برنامج آخر النهار أن ملايين المصريين كانوا يئنون ألمًا، وقضينا على المرض، وقوائم الانتظار، وأصبحنا حالة استثنائية، ودول العالم المتقدمة بتتعلم مننا.



