AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوش كلمة السر.. أمريكا تخلت عن فرصة لقتل سليماني في 2007

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:02 ص
قائد فيلق القدس قاسم
قائد فيلق القدس قاسم سليماني
Advertisements
شيماء مصطفى
تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرصة لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2007 بالعراق، بسبب تعليمات الإدارة الأمريكية آنذاك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصدت طائرة بدون طيار، الجنرال الإيراني، وهو يتم استقباله في شوارع العراق استقبال الأبطال عام 2007.

وأضافت الصحيفة، أن الأمر استغرق بعض الوقت لتحديد هوية سليماني بشكل صحيح حيث كان الرجل يتجمع حوله حشد من الناس.

وقال ضابط مخابرات أمريكي سابق عن الحشود: "لقد كان أمر مكهرب بالنسبة لنا".

وبعد أن أجرت القوات الأمريكية اتصالات لمعرفة هوية الرجل وعندما علموا أنه قائد فيلق القدس، قاموا بمناقشات فيما بينهم حول ما إذا كان ينبغي عليهم القيام به، لكنهم كانوا يعرفون في النهاية أن سليماني "لا يمكن المساس به".

واضطرت القوات الأمريكية التي رصدت سليماني بعدم قتله، ليبتعد الأخير في النهاية عن الحشد واختفى في مبنى.

وقال الضابط إن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش نصحت بأن تصعيد الحرب مع إيران لا يستحق كل هذا العناء.

وأوضح جون ماجواير المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية أن "خدمة المخابرات العراقية أرادت قتل سليماني ولم تستطع فهم سبب عدم استهدافه..  كان أخطر رجل في العراق".

وقال مسؤول آخر: "لا أحد في أمريكا يريد بشكل رسمي قتل الإيرانيين في العراق، لأن هذا سيضع واشنطن في حرب، وكان لديها ما يكفي بالعراق وأفغانستان".

وذكر المسؤولون أن سليماني ومساعديه عرفوا تدريجيًا أنهم في أمان بالعراق من أي هجمات أمريكية وأنهم سيتنقلون بحرية - بما في ذلك النزول إلى الشوارع كما فعل عندما تم رصده من قبل طائرة بدون طيار والتقاط صور سيلفي مع الميليشيات.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تعليمات الولايات المتحدة بعدم المساس بقاسم سليماني امتد على مدى سنوات وأيده كل من بوش وباراك أوباما وذلك في محاولة لتجنب الصراع مع إيران.

وكان قاسم سليماني قُتل في غارة جوية بطائرة بدون طيار وجهها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من مطار بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظن أنه أقوى من الموت.. كيف تعقبت المخابرات الأمريكية قاسم سليماني منذ 12 عاما؟

أحمد سلام يكتب: أصداء اغتيال قاسم سليماني

الحرس الثوري الإيراني: نعتبر إسرائيل حليفاً لـ أمريكا في قتل قاسم سليماني

بسبب أفعال دونالد ترامب .. مغنية أمريكية تطلب الجنسية النيجيرية

تحالف الفتح العراقي: الاعتداء الأمريكي أعطى مبررا للرد الإيراني

وزير الدفاع الإيراني يكشف نوعية الصواريخ المستخدمة في الهجوم على القواعد الأمريكية بالعراق

ترشيحاتنا

تسبب السرطان والوفاة.. البرلمان يحذر من الأدوية المباعة عبر الفيسبوك

مجدي عبدالغني: لا تعليق على إدارة الخطيب .. وطاهر نجح في رئاسة الأهلي.. فيديو

شاهد.. أحدث ظهور لـ خديجة حفيدة غادة عبد الرازق

مفاجأة.. تعرف على ضيف خالد الغندور في أول حلقة من برنامج زملكاوي

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. حارس الولفز يحرم محمد صلاح من هدف بعد تسديدة صاروخية

الأهلى يعلن نفاد تذاكر موقعة النجم الساحلى بعد طرحها بـ45 دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل