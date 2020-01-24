ولي عهد البحرين يثني على الجهود المصرية في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار

أكد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال استقباله وزيرة الصناعة المصرية نيفين جامع عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين قيادة وحكومتى البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره للدور الكبير والمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.





وأثني ولى العهد على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو الامر الذي ينعكس ايجابًا على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والمملكة البحرينية، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مسار العلاقات المشتركة الامر الذي يفتح آفاقًا جديدة ويخلق مزيدًا من فرص التعاون في مشروعات استراتيجية مشتركة بين البلدين الشقيقين.





وفى هذا الإطار وجه الامير سلمان بن حمد بإيفاد وفد وزارى بحريني يضم وزراء التجارة والصناعة والمالية ورئيس شركة ممتلكات لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.