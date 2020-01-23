سيد عبد الحفيظ يكشف موعد التجديد لفتحي والحاوي وموقف صالح ومارسيلو .. فيديو

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موقف الثنائي صالح جمعة وحسين السيد من البقاء في صفوف القلعة الحمراء بالفترة المقبلة، موضحًا موعد تجديد عقد الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "هناك اتفاق معلن مع صالح جمعة لن يشارك فنيًا مع الأهلي وأنا تحدثت معه منذ أسبوعين حول ذلك ، هنالك عروض مقدمة له لكن لم ترتق إلى رسمية، وهي عروض خارجية ومحلية وليست في السعودية ، حسين السيد لاعب جيد وأتمنى أن أراه يشارك لأن مركزه سيكون مفيدا للمنتخب، أنا مقتنع به جدًا".





وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "كان لديه عروض محلية في بداية الدوري، والآن بدأت عروض جديدة ولكن الإسماعيلي لم يتحدث معي بشأنه".





وأوضح: "عمار حمدي لاعب جيد جدًا والأولوية أن يستمر معنا ولكن من الممكن ألا يتم قيده في القائمة الإفريقية ويرحل على سبيل الإعارة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه".





وأردف: "حراسة المرمى مستقرة ولست قلقا بشأن هذا المركز، الشناوي يقدم أزهى عصوره، وله دور كبير معنا، وزملاؤه كلهم جيدون ولا توجد نية لإعارة حارس منهم".



