عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد حجازي.. فيديو

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء من ضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وكان أحمد حجازي في صفوف الأهلي عام 2017 وانتقل لصفوف وست بروميتش.





وقال سيد عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت: "لا يوجد استبدال حاليًا لذلك لن نضم أحمد حجازي الآن، ولكن مع نهاية الموسم سننظر في الأمر من جديد وندرسه".



