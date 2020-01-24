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محافظات

تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:13 ص
تدشين اولي القوافل
تدشين اولي القوافل الثقافية بقري الدقهلية بعرض مآذن المحروسه
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همت الحسينى
دشن الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية حيث بدأت من مركز شباب ميت غراب التابعه لمركز السنبلاوين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وفكريًا وثقافيًا.

جاء ذلك بحضور أشرف ابو جليل وكيل وزارة الثقافة لإقليم شرق الدلتا وعمرو فرج مدير عام منطقة شرق الدلتا الثقافي وعاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية وعلاء الشربينى وكيل مديرية الشباب والرياضة

وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن القوافل الثقافية بصفة دورية ومستمرة سوف جوب قري ومدن المحافظة لنشر الثقافة بمختلف أنواعها الفنية منها والمسرحية والأدبية لأن الثقافة لها دور رئيسي في بناء الإنسان والقضاء على العادات الخاطئة والأفكار المتطرفة.

كما قدمت فرقة "فلاحين المنصورة" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "مآذن المحروسة" من تأليف الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني.
 
ويتناول العرض كفاح الشعب المصري ضد المستعمر الفرنسي وكيفية مواجهته بسلاح الفن وذلك من خلال فرقة التمثيل "مشخصاتية" يتعاون معها بعض مجاوري الأزهر حيث تقدم الفرقة عددًا من فقراتها التمثيلية في احتفال يقيمه نابليون بونابرت للتقرب من المصريين إلا أن الفرقة تتحايل علي الأمر من خلال فقراتها التي تقدمها وتؤدي إلي تحريض الشعب علي المحتل وقيام ثورة القاهرة الأولي ويتناول العرض ايضًا الدور الذي يلعبه الفن في مقاومة الإرهاب من خلال سلاح الكلمة الذي لا يقل قوة وخطورة عن طلقات الرصاص.

ويضم العرض 14 استعراضًا غنائيًا يدور أغلبها حول كفاح الشعب المصري ضد المحتل وقدرته علي مواجهته بسلاح الفن كما تقدم الاستعراضات بعض عادات وتقاليد الشعب المصري سواء في الأفراح أو حفلات الختان أو في عيد وفاء النيل وغيرها مما يعكس ثقافة الشعب المصري التي تمتد جذورها إلي الفراعنة و يدور العرض خلال الحملة الفرنسية علي مصر لكنه في الوقت نفسه يمس اللحظة الراهنة ويسعي إلي إبراز أهمية دور الفن في مواجهة الإرهاب ودحره 
تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب
تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب
تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب
تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب
تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب
تدشين أولى القوافل الثقافية بقرى الدقهلية بعرض مآذن المحروسة بمركز شباب ميت غراب
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