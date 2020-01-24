وزيرة الثقافة توجه بإقامة حفل تأبين لمحمد حسن في معرض الكتاب.. ودار النشر تعلن ارتفاع مبيعات كتاب الراحل













قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التعازي، مساء اليوم، لأسرة الكاتب الشاب الراحل محمد حسن خليفة خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور شوكت المصري المدير التنفيذي للمعرض مع ابن عم الفقيد الأستاذ عادل خليفة.

ووجهت "عبد الدايم" بإقامة حفل تأبين لخليفة وتحدد يوم 4 فبراير موعدا له في قاعة "ملتقى الإبداع" ببلازا 2 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.





وكان تعرض الشاعر محمد خليفة، اليوم الخميس، لمضاعفات فى عضلة القلب ادت لوفاته خلال جولته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى اول ايام افتتاحه للجمهور.





خبر محزن استقبله الوسط الثقافي صباح اليوم وخاصة المشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب،وهو وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة أثر أزمة قلبية تعرض لها صباح اليوم داخل المعرض خلال مشاركته بكتابه الجديد "اعلان عن قلب وحيد " الصادر عن دار الكنزي للنشر .

وقال المسئول عن جناح دار نشر الكنزي التي أصدرت كتاب الراحل داخل المعرض، أن نسبة مبيعات الكتاب ارتفعت بعد إعلان خبر الراحل، وأصبح ضمن الأعلى مبيعا في الجناح.