AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بروتوكول تعاون بين حزب الحرية المصري والبنك الزراعي المصري لاستخراج كارت الميزة

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:09 ص
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
Advertisements
ماجدة بدوى
وقعت أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، لاستخراج كارت الميزة, لكافة أعضاء الحزب مجانا ويتم استخراجه فوري، وذلك يأتي في الدور الخدمي الذي يقدمه الحزب، في ضوء توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بالاهتمام بالمواطن.   

وأوضح منير حليم، رئيس أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري، إن كارت الميزة هي خدمة من  إحدى الخدمات التي يقدمها الحزب لأعضاءه بمختلف الأمانات والمحافظات، قائلا " إنه سيتم تخصيص يومين خلال  الأسبوع المقبل وبحضور أحد موظفي البنك لاستخراج كارت الميزة للأعضاء ، وذلك بمقر الأمانة العامة بالحزب". 

وأضاف حليم، أنه سيتم التنسيق مع أمناء المحافظات وأيضا مع فروع البنك في المحافظات بتخصيص يوم معين لاستقبال أعضاء الحزب واستخراج الكارت، مشيرا إلي أن حامل الكارت يتمتع بخدمات متنوعة فهو اول مدفوعة مصرية وطنية للمدفوعات، ويستخدم في دفع جميع المدفوعات الحكومية " مرور أو شهر عقاري أو مصاريف مدرسية أو كهرباء وغيرها من المعاملات الحكومية. 

وأشار إلى أن الكارت يتم استخراجه من البنك ولكن تسهيلا على أعضاء الحزب تم التواصل مع البنك  وتخصيص يوم محدد لاستقبال الأعضاء واستخراج الكارت سواء في الأمانة العامة او في المحافظات، فهو كارت يتم استخدامه في جميع المشتريات والدفع عن طريق poss في جميع المحلات والسوبر ماركت والاونلاين، وكذلك يمكن السحب منه كاش عن طريق ماكينة ATM البنك الزراعي المصري بدون اي رسوم أو ماكينة ATM الأهلي ويخصم جنيه واحد فقط .

وتقدم الحزب بخالص الشكر لقيادات البنك للتعاون وتسهيل الإجراءات، وخاصة حسام صابر رئيس قطاع التجزئة المصرفية والدكتورة  مروة خضر مدير عام تسويق التجزئة المصرفية ورشا رشاد مدير ادارة التسويق للتجزئة المصرفية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة.. بنك القاهرة يطرح حساب بكرة

أمانة مستقبل وطن بالجيزة تجتمع كاملة لمناقشة استراتيجية الحزب في 2020

أمانة المهنيين المركزية بمستقبل وطن تبدأ جولاتها بالمحافظات بزيارة الفيوم

أمانة شباب حزب الحرية المصري تضع خطتها لعام 2020

نقيب الفلاحين: الكارت الذكى بديل للحيازة الزراعية ويقضي على الفساد الورقي.. فيديو

أمانة المهنيين المركزية بمستقبل وطن تواصل جولاتها بالمحافظات.. غدا

ترشيحاتنا

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

مرات البواب والدكتور .. علاقة محرمة وفيديو ساخن وراء قتل صيدلي الإسكندرية .. تفاصيل

حكم النوم على جنابة حتى الصباح

قرار الاستبدال.. الأهلي أكبر المتضررين.. وفرق تونس والمغرب أبرز المستفيدين.. وهذا مصير الزمالك

إيران ترد على تهديد واشنطن بقتل خليفة قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل