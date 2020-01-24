بروتوكول تعاون بين حزب الحرية المصري والبنك الزراعي المصري لاستخراج كارت الميزة

وقعت أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، لاستخراج كارت الميزة, لكافة أعضاء الحزب مجانا ويتم استخراجه فوري، وذلك يأتي في الدور الخدمي الذي يقدمه الحزب، في ضوء توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بالاهتمام بالمواطن.





وأوضح منير حليم، رئيس أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري، إن كارت الميزة هي خدمة من إحدى الخدمات التي يقدمها الحزب لأعضاءه بمختلف الأمانات والمحافظات، قائلا " إنه سيتم تخصيص يومين خلال الأسبوع المقبل وبحضور أحد موظفي البنك لاستخراج كارت الميزة للأعضاء ، وذلك بمقر الأمانة العامة بالحزب".





وأضاف حليم، أنه سيتم التنسيق مع أمناء المحافظات وأيضا مع فروع البنك في المحافظات بتخصيص يوم معين لاستقبال أعضاء الحزب واستخراج الكارت، مشيرا إلي أن حامل الكارت يتمتع بخدمات متنوعة فهو اول مدفوعة مصرية وطنية للمدفوعات، ويستخدم في دفع جميع المدفوعات الحكومية " مرور أو شهر عقاري أو مصاريف مدرسية أو كهرباء وغيرها من المعاملات الحكومية.





وأشار إلى أن الكارت يتم استخراجه من البنك ولكن تسهيلا على أعضاء الحزب تم التواصل مع البنك وتخصيص يوم محدد لاستقبال الأعضاء واستخراج الكارت سواء في الأمانة العامة او في المحافظات، فهو كارت يتم استخدامه في جميع المشتريات والدفع عن طريق poss في جميع المحلات والسوبر ماركت والاونلاين، وكذلك يمكن السحب منه كاش عن طريق ماكينة ATM البنك الزراعي المصري بدون اي رسوم أو ماكينة ATM الأهلي ويخصم جنيه واحد فقط .



