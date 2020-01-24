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أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة عن فيروس كورونا

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه "من المبكر جدًا" اعتبار فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدحانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لا يخطئّن أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تصبح كذلك".

وأضاف: "نعلم أن هناك انتقالًا للعدوى من إنسان إلى إنسان في الصين، لكن يبدو أنّ الأمر يقتصر حتى الآن على مجموعات أسرية وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين. ليس هناك أيّ دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين، لكنّ هذا لا يعني أنّ هذا الأمر لن يحدث".

واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي بدأ بالانتشار في العالم حيث فرضت حجرًا صحيًا على مدينة ووهان، مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين، اعتبارًا من الخميس.

ووصل المرض وهو من سلالة فيروس "سارس" إلى دول آسيوية عدة وحتى الولايات المتحدة حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات.

والوباء هو نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلالة تضمّ عددًا كبيرًا من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام، إنما أيضًا إلى أمراض أخرى أكثر خطورة مثل السارس.

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