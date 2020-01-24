حسام البدري يكشف حقيقة الخلاف مع طارق مصطفى .. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن لديه أمل كبير وثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك صعوبات ولكن لن تكون مثل المعسكر الماضي.





وقال البدري خلال تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر": "في تفكيري السفر لإنجلترا خلال شهر فبراير، وأشاهد مباراة ليفربول وأتابع مباريات أحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، والغرض من السفر ليس التقييم، فهم لاعبون مهمون ولكن هناك أهداف أخرى منها التقارب منهم لأنهم بعيدون عنا، وستكون هناك زيارة ونتحدث عن المرحلة المقبلة".





وعن حقيقة الخلاف بينه وبين طارق مصطفى المدرب العام، أوضح: "في بعض الأحيان يكون هناك نظام كمدير فني، وممكن هذا النظام يأخذ وقتا، وكلمة خلاف غير مستحبة لو هناك خلاف لن يكون هناك استمرارية، وهذا الكلام ليس حقيقي ولا يوجد خلاف بيني وبينه".





وتابع: "لا أعمل إلا مع مجموعة ملتزمة ويكون هناك فكر واحد، والشكل وطريقة العمل الكل يسير عليها، ولو هناك رغبة من ناحيتي كنت سأعلن عنها وأبلغها لاتحاد الكرة".





وأكمل: "لا يوجد بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب ما يسمى بخلاف بين أهلاوي وزملكاوي، هذا كلام للإثارة والاستهلاك أنا مدرب عملت كثير جدًا وأعلم قيمة منتخب مصر".





وقال البدري: "لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر، والذي يقول ذلك يريد عمل الإثارة والبلبلة، يجب أن نفكر باسلوب متحضر ونفكر في مصلحة المنتخب".



