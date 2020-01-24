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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار القمامة بشارع جسر البحر بالقاهرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
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احمد قطب
أرسل القارئ سيد عبد الله رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشتكي فيها من انتشار القمامة بشارع جسر البحر بمحافظة القاهرة.

وقال يوسف، في شكواه نعانى نحن أهالى شارع جسر البحر بمحافظة القاهرة ، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذي يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.

وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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