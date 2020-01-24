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رياضة

جنش: أشكر مرتضى منصور على قناة الزمالك.. وكارتيرون مدرب ذكي .. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:09 ص
جنش والغندور
جنش والغندور
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محمد رشاد
كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل موقفه من العودة للمباريات خلال الفترة المقبلة.

جتش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا بالصيف الماضي.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أشكر مرتضى منصور لأنه حارب لإطلاق القناة وأتمنى أن تكون درعا وسيفا للنادي وكنا في حاجة لها".

وأضاف: "كارتيرون يتحدث معي كثيرًا ويسمع لي وأبلغني أنه عندما أكون جاهزا أٌبلغه وهذا الكلام منذ فترة ،فانا قادر على اللعب غدًا، كارتيرون مدرب ذكي ويسمع لكل اللاعبين".

وقال: "أتمنى أكسر رقم عصام الحضري في بقائه بالملاعب ولكن كل تفكيري أن أعتزل وأنا في قمة مستواي".
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