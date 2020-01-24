15 معلومة عن ميجان ماركل قبل لقائها بالأمير هاري.. مدافعة عن حقوق المرأة وهذا هو اسمها الحقيقي

أثار إعلان الأمير "هاري" وزوجته الممثلة السابقة "ميجان ماركل" التنحي عن واجباتهما الملكية والاستقلال ماديًا على أن يقوما بتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ضجة واسعة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وتصدرت ملابسات ونتائج هذا القرار وردود أفعال كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية وسائل الإعلام الدولية.





وعقب الإعلان عن هذا القرار عبر الصفحة الرسمية لـ"هاري" و"ميجان" على موقع "إنستجرام"، وُجهت انتقادات إلى "ميجان ماركل" بشكل خاص، وأشار البعض إلى أنها "تخلت عن حلم كل فتاة"، كما واجهت اتهامًا بأنها "قسمت العائلة المالكة"، وفصلت "هاري" عن شقيقه الأمير "ويليام" ثم عن العائلة المالكة.





الجدير بالذكر أنه بعد إجراء محادثات ومناقشات بين كبار أفراد العائلة المالكة، تم الإعلان عن موافقة الملكة "إليزابيث الثانية" على رغبة حفيدها الأمير "هاري" وزوجته؛ وتوجه الأمير إلى كندا لبدء حياته الجديدة مع زوجته وطفلهما "آرتشي"، الذي يبلغ عمره 8 أشهر.





وجاء بعد ذلك في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن "ماركل" قالت لأصدقائها المقربين إن الانفصال عن العائلة المالكة هو "أفضل شئ يمكن أن يحدث للأمير هاري على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "حبها له هو ما جعل ذلك ممكنًا".





وفي هذا التقرير سوف نسلط الضوء على حياة "ميجان ماركل" قبل لقائها بالأمير "هاري" وتصدر مراحل تطور علاقتهما وسائل الإعلام أولًا بأول، كما يتضح فيما يلي:





حياتها الشخصية وعائلتها:





1. ولدت "ميجان ماركل" في الرابع من أغسطس عام 1981، في مدينة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.





2. اسمها بالكامل هو "راشيل ميجان ماركل"، أي أن اسم "ميجان" هو اسمها الأوسط وليس الأول، وقد قررت أن يكون هو اسم شهرتها بدلًا من اسم "راشيل".





3. والدها "توماس ماركل"، مدير إضاءة متقاعد، ووالدتها "دوريا راجلاند"، وهي أخصائية اجتماعية سابقة ومدربة يوجا.





زواجها الأول:





4. كما هو معروف عنها، فإن الأمير "هاري" ليس زوجها الأول، حيث سبق لها الزواج في عام 2011 من المنتج الأمريكي "تريفور إنجيلسون" واستمر زواجهما حتى عام 2013.





5. التقت "ميجان" بزوجها الأول في عام 2004، وتزوجا في جامايكا.





دراستها وعملها في مجال التمثيل:





6. درست "ميجان" المسرح والعلاقات الدولية في جامعة "نورث وسترن" الأمريكية، وتخرجت في عام 2003؛ وأثناء دراستها بدأت تؤدي أدوارًا صغيرة في مسلسلات تلفزيونية وأفلام.





7. في عام 2002، أدت "ميجان" فترة تدريب بالسفارة الأمريكية في الأرجنتين.





8. خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2017، لعبت دور "راشيل زان" في المسلسل الأمريكي الشهير "Suits".





9. أصبحت "كندا" بمثابة بيتها الثاني خلال مرحلة في حياتها، حيث أنه نظرًا لتصوير مسلسلها "Suits" في مدينة "تورونتو" الكندية، فقد كانت "ميجان" تمضي حوالي ثمانية أشهر من العام في كندا، وقد استأجرت منزلًا خلال فترة تواجدها هناك.





ميجان مدافعة عن حقوق المرأة منذ طفولتها:





10. "ميجان ماركل" كانت حريصة على الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ صغر سنها، حتى أنها عندما كانت في الحادية عشر من عمرها، وأثناء قيامها بأداء واجب مدرسي يتعلق بالإعلانات التجارية، انزعجت من إعلان خاص بصابون لغسيل الصحون، نظرًا لأنه يستهدف النساء فقط، وقالت آنذاك إنها لا تعتقد أنه من الصواب أن ينشأ الأطفال وهم يفكرون بهذه الطريقة ويعتقدون أن الأم فقط هي من تفعل كل شئ.





11. شجعها والدها على مراسلة أبرز الأشخاص المؤثرين الذين يمكنها أن تفكر فيهم، مثل السيدة الأولى السابقة "هيلاري كلينتون" والمحامية الأمريكية البارزة والمدافعة عن حقوق المرأة "جلوريا ألريد"، وكذلك ممثلي الشركة المصنعة للمنتج، وبالفعل تمكنت من تحقيق هدفها وإحداث تغيير بفضل إصرارها، ولم يمض وقت طويل حتى غيرت الشركة شعار المنتج واستبدلت جملة "السيدات في جميع أنحاء أمريكا" بـ"الناس في جميع أنحاء أمريكا".





12. اعتادت "ميجان ماركل"، قبل انضمامها للعائلة المالكة، مشاركة أفكارها حول الموضة والجمال والسفر والطعام عبر مدونتها الخاصة التي كانت تحمل اسم "The Tig"، وذلك على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات.





13. قبل لقاء "ميجان" بالأمير "هاري" للمرة الأولى في يوليو 2016، كان لديها بالفعل العديد من الأصدقاء المقربين من المشاهير، من بينهم على سبيل المثال لاعبة التنس الأمريكية "سيرينا ويليامز" والممثلة الهندية "بريانكا شوبرا".





زواج هاري وميجان وأزمة الانفصال عن العائلة المالكة:





14. في عام 2017، تم إعلان خبر خطوبة الأمير "هاري" و"ميجان"، وانتقلت إلى العاصمة البريطانية "لندن"، وتركت مهنة التمثيل وأغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





15. لُقبت "ماركل" بـ"دوقة ساسكس" بعد زواجها من الأمير "هاري" في مايو 2018، وأنجبا طفلهما "آرتشي" في السادس من مايو لعام 2019؛ وأعلنا في وقت سابق من الشهر الجاري عن رغبتهما الاستقلال عن العائلة المالكة عقب مرورهما بعام عصيب، وقررا بدء حياة جديدة مع طفلهما في كندا.