يحمل رجلين بأسنانه وبقرة على ظهره.. شاهد قدرات خيالية لأقوى رجل في العالم

يقال أن الإنسان مهما بلغ من علم لن يعرف مقدار القوة التي يمكن أن يصل إليها جسده إذا فهمه جيدًا وتحكم به بشكل صحيح، فهذا الشاب الأوكراني يمكنه فعل ما لا يستوعبه عقل.

ظهر الشاب الأوكراني «ديمتري خالادزي» في مقطع فيديو حاملًا بقرة ثقيلة تزن 350 كيلوجرامًا على ظهره متجولًا بها دون مشكلة وفقًا للمقطع المنشور على صحيفة الدايلي ميل.

لم يكن حمل بقرة على ظهره هو أقوى شئ يمكن للشاب الأوكراني الذي يعمل في سيرك «دونيتسك» فعله، فمن قبل حمل تمكن من حمل رجلين بأسنانه وفكه العريض، وبقدرته رفع 151 كجم بيد واحدة فقط.

حطم خالادزي أرقام موسوعة جينيس لحوالي 63 مرة بعروضه المتنوعة وقدراته الغريبة، حيث تمكن أيضًا الشاب الأوكراني من تطبيق 6 مسامير حجم الواحد 20 سم حول بعضهم في 90 ثانية فقط.

فلم يطلق عليه لقب «أقوى رجل في العالم» من فراغ، الأغرب والجدير بالذكر أنه استطاع تحطيم 3 كتل خرسانية ضخمة وضعت على صدره، كان وزنها يصل لأكثر من 682 كيلوجرامًا بمطرقة كبيرة مرة واحدة.