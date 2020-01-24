حفل إعلان الفائزين وتوزيع جائزة أفضل كتاب اليوم بمعرض الكتاب

ينظم معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس ، حفل توزيع جوائز معرض الكتاب والإعلان عن أسماء الفائزين اليوم الجمعة ٢٤ يناير فى الثالثة والنصف عصرا بقاعة المسرح.





وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج على ،قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ديسمبر الماضى ، وتمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه فى كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهى الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن أفريقيا (دراسات) – الفنون – الطفل – الكتاب العلمى.

وجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب ، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة.



