AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حفل إعلان الفائزين وتوزيع جائزة أفضل كتاب اليوم بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ينظم معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس ، حفل توزيع جوائز معرض الكتاب والإعلان عن أسماء الفائزين اليوم الجمعة ٢٤ يناير فى الثالثة والنصف عصرا بقاعة المسرح.

وكانت  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج على ،قد أعلنت  فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ديسمبر الماضى ، وتمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه فى كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهى الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن أفريقيا (دراسات)  – الفنون – الطفل – الكتاب العلمى.
 وجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب ، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة.

بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 وحتى نهاية ديسمبر

لأول مرة .. قرعة لتسكين الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (51)

القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي لعام 2019

ترشيحاتنا

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث

حكم النوم على جنابة حتى الصباح

مجدي عبدالغني: لا تعليق على إدارة الخطيب .. وطاهر نجح في رئاسة الأهلي.. فيديو

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. أمطار على 5 مناطق بالجمهورية ورياح شديدة

مناطق بالسعودية على موعد مع موجة برد قارس هي الأقوى..تفاصيل

عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد حجازي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل